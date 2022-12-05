Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle haftaya yeni rekorla başladı.

Çin’de COVID tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde atılan adımlar ve ABD dolarındaki zayıflık uluslararası piyasalarda altın fiyatını 5 ayın zirvesine taşıdı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 5 Temmuz’dan bu yana ilk kez 1810 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,61 artışla 1808,49 dolar/ons seviyesinde.

Ons altında görülen yükseliş gram altında yeni rekorların görülmesine yol açtı. Gram altın 1.084 TL’yi geçerek yeni zirvesini gördü.