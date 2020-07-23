Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 1,6 yükselişle 1.871,8 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 2 değer kazanan gram altın 412,4 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın gördüğü en yüksek seviye rekorunu 414,5 liraya taşıdı. Çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.753 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU 9 YILIN ZİRVESİNDE *

Yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.875 dolarla Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ABD’de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 408,80 409,00 414,30 414,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.694,00 2.715,00 2.732,00 2.753,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 373,00 377,00 378,00 382,00 Lira(Tam) Ziynet 2.633,00 2.653,00 2.670,00 2.690,00 Yarım Ziynet 1.316,00 1.326,00 1.335,00 1.345,00 Çeyrek Ziynet 658,00 663,00 667,00 672,00

“ALTINDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞ YÖNÜNDE” *

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, altında ana eğilimin yükseliş yönünde olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, değerli metallerde, son iki gündür gümüş öncülüğünde gerçekleşen ve altını da beraberinde getiren bir hareket olduğuna işaret ederek, “Küresel ekonomiyi koronavirüs pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisiyle beraber fiyatlar en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürüyor” dedi.

Yükselen güvenli liman alımlarında, büyümenin zayıflaması, koronavirüs vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer almasının getirdiği desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olduğunu kaydetti.

Erkan, altında ana eğilimin yükseliş yönünde olmayı sürdürdüğünü kaydederek, “Hükümetler ve merkez bankaları büyük çapta ekonomik ve parasal teşvikleri açıklamaya ve uygulamaya sokmaya devam ediyor. AB liderlerinin 750 milyar EUR’luk (390 milyar EUR’su hibe olmak üzere) kurtarma fonunu onaylamalarının ardından Donald Trump yönetimi de 1 ila 3 trilyon dolar büyüklüğünde devasa ekonomik teşvikleri devreye sokmak için Kongre nezdinde çalışıyor.

Altında ana eğilim yükseliş yönünde olmayı sürdürüyor. Gümüş de 22 doları aştı ve altını da yanında taşıyor. Buna karşılık gösterdiği daha yüksek performans itibarıyla altın/gümüş rasyosunu da kapatıyor” dedi.