Altının gram fiyatı, 500 liraya yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 16:12 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1’in üzerinde artarak 500,02 lirayı gördü. Ardından yeniden 499,73 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı’nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.