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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Haziran altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 27 Haziran 2023 saat 10.40 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

27 Haziran 2023 | 11:48
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Haziran altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 1.609 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.594 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.927 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden de alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

 

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