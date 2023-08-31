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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ağustos altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 31 Ağustos 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

31 Ağustos 2023 | 11:23
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ağustos altın fiyatları

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 primle 1.667 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.671 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 liradan, Cumhuriyet altını 11.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 0,3 artışla 1.942 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.946 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserliğin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

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