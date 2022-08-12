Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Ağustos altın fiyatları….

Altın bugün ne kadar? (12 Ağustos 2022)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.035,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.032,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.035,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.699 lira, Cumhuriyet altını da 6.938 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.789,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.792,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla altın fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed’in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.