Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Eylül altın fiyatları…

Altın bugün ne kadar? (13 Eylül 2022)

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.011 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.011 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 1.725 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atacağı beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, ekim toplantısı için ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, ABD’nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya’da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.