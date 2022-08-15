Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 15 Ağustos 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 Ağustos)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından altında 1.032,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1.038,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.032,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.694 lira, Cumhuriyet altını da 6.918 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.802,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.787 dolardan işlem görüyor.

Ons altın, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya çıkardı.

Analistler, geçen hafta ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası ise altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında, Fed’in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 46 seviyesinde bulunduğunu anımsattı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğuna ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.