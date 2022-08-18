Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Ağustos altın fiyatları….

Altın bugün ne kadar? (18 Ağustos 2022)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.018 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.017,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.018 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.762 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarının, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini vermesiyle altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi’nde enflasyon ile ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izleneceğini vurgulayarak teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.