Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 19 Ağustos 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (19 Ağustos)

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.020,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.020,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.020,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.675 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste beş işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.753,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, 75 baz puanlık faiz artışını desteklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ekonominin hala güçlü olduğunu ve enflasyonu aşağı çekmek için acil şekilde faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Fed’in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.