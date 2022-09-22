Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Eylül altın fiyatları…

Altın bugün ne kadar? (22 Eylül 2022)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 980 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 986 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 980 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

Dün, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararına karşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya-Ukrayna savaşına dair gerilimi yükseltecek açıklamaları sonrası yükselen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla günü 1.674 dolardan tamamladı. Ons altın, şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Fed’in dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkarması ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini kaydetti.

Analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD’de ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB’nin politika faizini yüzde 13’te sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9’u politika faizinde 100 baz puanlık, 1’i de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

BoE’nin ise politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25’e yükseltmesi beklenirken, 75 baz puanlık artırım ihtimali de göz ardı edilmiyor.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.