Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 23 Ağustos 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (23 Ağustos)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.012 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.008,00 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.012 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.663 lira, Cumhuriyet altını da 6.795 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı üst üste altı günlük düşüş eğiliminin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.738 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun verilerden ekonomilerdeki gidişata ilişkin alınacak mesajların piyasa beklentilerini etkileyebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 42, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 58’de bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.