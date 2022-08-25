Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 25 Ağustos 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (25 Ağustos)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.022,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.029 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını da 6.894 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.762 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’ndan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl “Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi” başlığı altında gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek sempozyum kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD’de büyümenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.