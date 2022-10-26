Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Ekim altın fiyatları…

Altın bugün ne kadar? (26 Ekim 2022)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 999 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 989 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 999 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.650 lira, Cumhuriyet altını da 6.740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.670 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de son açıklanan verilerin resesyon kaygılarını artırması ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ultra şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin doları baskıladığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Dün ABD’de açıklanan, ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009’dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD’de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.