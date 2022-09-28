Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Eylül altın fiyatları…

Altın bugün ne kadar? (28 Eylül 2022)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 963 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 966 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 963 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.580 lira, Cumhuriyet altını da 6.450 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,4 artışla 1.629 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün 1.615 dolar ile Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 1.620 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans’ın, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesi gerektiğini vurguladığını anımsatan analistler, tahvil ve döviz piyasalarındaki seyrin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün de merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD’de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 ve 1.580 doların destek, 1.640 ve 1660 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.