Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Ağustos altın fiyatları….

Altın bugün ne kadar? (3 Ağustos 2022)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.019 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.016 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.672 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin arından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.767 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan’ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğunu ifade etti.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.