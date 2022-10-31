Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Ekim altın fiyatları…

Altın bugün ne kadar? (31 Ekim 2022)

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirde başlamasının ardından 982 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 982 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 982 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.642 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020’den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed’in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Fed’in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed’in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün Avro Bölgesi’nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD’de bölgesel öncü sanayi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.