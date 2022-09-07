Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte7 Eylül 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (7 Eylül )

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 997 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 997,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 997 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.635 lira, Cumhuriyet altını da 6.676 liradan satılıyor.

Dolar endeksinin 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.699,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelindeki enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ve ECB’nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de dış ticaret açığı ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 ve 1.660 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.