Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 13 Temmuz 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (13 Temmuz)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 961,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 1.722,6 dolar ile Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.725,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de bugün açıklanacak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün ABD’nin enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve Fed’in Bej Kitap Raporu’nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.