Güncel altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından yılın son gününde de araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 31Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (31 ARALIK)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 766 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 769,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 765,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.250 lira, Cumhuriyet altını da 5.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1.818 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, Avrupa’da birçok ülkenin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle altının ons fiyatında sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.