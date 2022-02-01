Anlık altın fiyatları 1 Şubat Salı yani haftanın ikinci gününde de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Şubat 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (1 ŞUBAT)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 777 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 770,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 artışla 776,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.273 lira, Cumhuriyet altını da 5.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.804 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımlarının gereğinden hızlı gerçekleştirilmesinin olumsuzluklarına işaret etmesinin ardından, bankanın parasal sıkılaşmada ölçülü olacağı beklentisinin risk iştahını artırdığını söyledi.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da varlık fiyatları açısından önemini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.750 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.