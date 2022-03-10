Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında da merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Mart 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (10 Mart)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 938 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 939,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 938 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.540 lira, Cumhuriyet altını da 6.291 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki gün, 2.070 dolarla Ağustos 2020’den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından dün, Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin etkili olabileceği umutları ile yüzde 2,9 değer kaybederek 1.991,2 dolara geriledi. Ons altın bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.980 dolardan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı emtia piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesi ateşkes müzakerelerine dair umutları da artırdı.

Konuya ilişkin haber akışında gözler bugün, Türkiye’nin ara buluculuğu ile Antalya’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrildi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 doların destek konumuna gelebileceğini aktaran analistler, 2.020 doların direnç seviyesi olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.