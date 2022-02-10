Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Şubat güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (10 ŞUBAT)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 799 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 798,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 799 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.355 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.835 dolardan alıcı buluyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları açıklamada marttaki faiz artırımının büyüklüğü için bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin önemine işaret ederken, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 7,2 ile 1982’den bu yana en yüksek artışını kaydetmesi bekleniyor.

Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD’deki enflasyon verisi öncesinde azaldığını ifade ederek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Bugün, ABD’de enflasyon verilerinin yanı sıra enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.