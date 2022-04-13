Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında da merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Nisan 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (13 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 924 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 922,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 924 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.516 lira, Cumhuriyet altını da 6.190 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 6’ıncı güne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.971,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de yüzde 8,5 ile 1981’den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ABD Merkez Bankası’nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul’da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini söylemesinin ardından emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin şahin tonlu açıklamalarına devam ettiğini ifade eden analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası toplantısının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.