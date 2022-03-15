Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta başında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Mart 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 Mart)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 920 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,35 azalışla 927,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybıyla 920 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.509 lira, Cumhuriyet altını da 6.144 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,9’luk azalışla 1.933,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde oynaklığın arttığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Fed’in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağı beklentisiyle emtia fiyatlarının geri çekildiğini aktaran analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile Haziran 2019’dan sonraki en yüksek seviyeyi test ettiğini dile getirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair iyimserlik artsa da henüz somut bir gelişme kaydedilmediğine dikkati çekerek, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Almanya’da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.