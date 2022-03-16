Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında da merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Mart 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (16 Mart)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 908 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,27 azalışla 906,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 908 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.488 lira, Cumhuriyet altını da 6.077 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,7’lik düşüşle 1.917,9 dolardan günü tamamlayan ons altının fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor.

Jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Analistler, bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Fed en son faiz artırımını, Kasım 2018’de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti. Piyasalarda bankanın bu yıl içinde 7 kez 25’er baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileri karşısında bankanın vereceği tepkiye dair yapılacak olası sözle yönlendirmelerin, bu beklentileri yeniden şekillendirmesi öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdüğünü aktaran analistler, bugün Rusya’nın vadesi gelen 117 milyon dolarlık ödemesini yapıp yapmayacağının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.