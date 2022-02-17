Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Şubat güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (17 ŞUBAT)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 821 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 818,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 821,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.345 lira, Cumhuriyet altını da 5.494 liradan satılıyor.

Dün, Rusya ve ABD’nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı. Bu gelişmeler sonrası, dün yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 1’lik artışla 1.872,5’de tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,2 yükselişle 1.875,5 dolardan alıcı buluyor.

Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve beklenenden daha “şahin” bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında Fed’in martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 40 seviyelerine bulunuyor. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.