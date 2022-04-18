Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta başında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Nisan 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (18 Nisan)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 938,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 928,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 938,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.537 lira, Cumhuriyet altını da 6.278 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yükseliş 0,96 artışla 1.992,4 dolardan işlem görüyor.

Şahinleşen merkez bankalarına ilişkin beklentilerin yanı sıra Çin’de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve artan enerji maliyetlerinin dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesi, altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, dünya genelindeki negatif reel faiz sebebiyle getiri arayışındaki yatırımcıların altına olan talebinin de devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsattı.

Hafta boyunca yoğun veri gündemiyle birlikte Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.