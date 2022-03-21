Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında da merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mart 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (21 Mart)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 918 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 914,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 918 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.506 lira, Cumhuriyet altını da 6.125 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.925 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta boyunca Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının emtia fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel’e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya’yı ziyaret edecek.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının yakından takip edileceğini belirten analistler, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD’de Chigago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların direnç, 1.910 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.