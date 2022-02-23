Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında da merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Şubat 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (23 ŞUBAT)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 841 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 843,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşımasının ardından yeni güne düşüşle başladı ve saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 841 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.380 lira, Cumhuriyet altını da 5.635 liradan satılıyor.

Jeopolitik tansiyonu artıran gelişmelerin devam etmesiyle dün, 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı, bu seviyeden düşüşe geçti. Ons altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.896 dolardan alıcı buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna’daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.