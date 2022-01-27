Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (27 OCAK)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 792 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 794,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 792,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.302 lira, Cumhuriyet altını da 5.310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,6 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,4 azalışla 1.810 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin açıklamaları sonrası altının ons fiyatının gerilediğini aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.810 ve 1.790 doların destek 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.