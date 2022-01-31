Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta başında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (31 OCAK)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 769 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 777,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 azalışla 769,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.273 lira, Cumhuriyet altını da 5.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.788 dolardan işlem görüyor.

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.