Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 29 Haziran 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (8 Temmuz)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 965,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 965,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 965,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.584 lira, Cumhuriyet altını da 6.470 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 1.740,2 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.734,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de enflasyon ve resesyona ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed’in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed’in para politikası kararlarında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını belirterek, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.