14 Aralık gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 817 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 794,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 816,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.350 lira, Cumhuriyet altını da 5.515 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğini bildirdi.

Artan enflasyon tahminlerinin Fed’in şahin tutumunu devam ettirmesine neden olabileceği beklentileriyle küresel dolar talebinin arttığını dile getiren analistler, yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını kaydetti.

Analistler, hafta boyunca, dünya genelinde gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.790 doların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.