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  • İsviçre'den Türkiye’ye altın ihracatı yüzde 40 yükseldi

İsviçre'den Türkiye’ye altın ihracatı yüzde 40 yükseldi

İsviçre'nin Türkiye’ye altın ihracatı haziran ayında 13,13 tonla yüzde 40 artış kaydetti.

21 Temmuz 2023 | 15:42
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İsviçre'den Türkiye’ye altın ihracatı yüzde 40 yükseldi

İsviçre'nin altın ihracatı Haziran ayında geriledi, ancak Türkiye'ye ihracat yüzde 39 arttı.

İsviçre'nin altın ihracatı Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 23 geriledi. İhracatın azalmasında Çin ve Hindistan'a sevkiyatın düşmesi etkili oldu.

Haziran ayında ihracat Mayıs ayındaki 152 bin 505 kg'dan 117 bin 727 kilograma geriledi.

İsviçre Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin'e ihracat üçte bir ve Hindistan'a ihracat dörtte bir oranında azaldı. Haziran'da Çin'e ihracat 30,99 ton, Hindistan'a ihracat 23,37 ton oldu.

Türkiye'ye ihracat ise bu dönemde yüzde 39 artış gösterdi. Türkiye'ye ihracat Mayıs ayındaki 9,44 tondan 13,13 tona yükseldi. Haziran 2022'de 10,14 ton ihracat yapılmıştı. (Foreks) 

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