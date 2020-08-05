İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,32 yükselişle 463,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,80 444,00 463,00 463,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.925,00 2.946,00 3.051,00 3.072,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,00 409,00 422,00 426,00
Lira(Tam) Ziynet 2.858,00 2.878,00 2.982,00 3.002,00
Yarım Ziynet 1.429,00 1.439,00 1.491,00 1.501,00
Çeyrek Ziynet 715,00 720,00 745,00 750,00
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