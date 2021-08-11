Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,79 artışla 484,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.210,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 484,00 liradan işlem gördü.
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Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇRŞMB
|KAPALIÇARŞI’DA ALTIN
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|475,50
|483,80
|484,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.154,00
|3.189,00
|3.210,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|438,00
|442,00
|446,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.081,00
|3.116,00
|3.136,00
|Yarım Ziynet
|1.541,00
|1.558,00
|1.568,00
|Çeyrek Ziynet
|771,00
|779,00
|784,00
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