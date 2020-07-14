İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,00
|399,20
|398,00
|398,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.630,00
|2.651,00
|2.624,00
|2.645,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,50
|367,50
|363,15
|367,15
|Lira(Tam) Ziynet
|2.570,00
|2.580,00
|2.564,00
|2.584,00
|Yarım Ziynet
|1.285,00
|1.295,00
|1.282,00
|1.292,00
|Çeyrek Ziynet
|642,00
|647,00
|641,00
|646,00
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