Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise Fed’in faiz kararı sonrasında yüzde 0,82 düşerek 1943 dolara geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,80 472,50 472,70 Cumhuriyet Ata Lira 3.142,00 3.114,00 3.135,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 436,00 431,00 436,00 Lira(Tam) Ziynet 3.070,00 3.043,00 3.063,00 Yarım Ziynet 1.535,00 1.522,00 1.532,00 Çeyrek Ziynet 768,00 761,00 766,00

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.