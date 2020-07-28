İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 435,20 liradan işlem gördü.
- Ünlü yatırım bankasından çarpıcı altın tahmini
- Altında alım zamanı mı? Hangi seviyeler takip edilmeli?
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 428,00 428,20 435,00 435,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.820,00 2.841,00 2.868,00 2.889,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 390,30 394,30 397,00 401,00
Lira(Tam) Ziynet 2.756,00 2.776,00 2.803,00 2823,00
Yarım Ziynet 1.378,00 1.388,00 1.401,00 1.411,00
Çeyrek Ziynet 689,00 694,00 700,00 705,00
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