İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 616,00 lira, Cumhuriyet altını 2.521,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 379,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,00
|380,20
|379,20
|379,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.506,00
|2.527,00
|2.500,00
|2.521,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,50
|350,50
|346,00
|350,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.448,00
|2.468,00
|2.443,00
|2.463,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.222,00
|1.232,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|611,00
|616,00
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