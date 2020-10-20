Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.196,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 482,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|484,20
|481,80
|482,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.210,00
|3.175,00
|3.196,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|445,40
|439,50
|443,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.137,00
|3.103,00
|3.123,00
|Yarım Ziynet
|1.569,00
|1.551,00
|1.561,00
|Çeyrek Ziynet
|784,00
|776,00
|781,00
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