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Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Koza Altın İşletmeleri, 3 milyar 50 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdi.

27 Aralık 2022 | 09:41
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Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmelerinin bugünkü yönetim kurulu toplantısında şirketin 5 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 152 milyon 500 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 3 milyar 50 milyon lira (yüzde 2000 oranında) artırılarak, 3 milyar 202 milyon 500 bin liraya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Artırılan 3 milyar 50 milyon liranın geçmiş yıllar karlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, ''İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nama yazılı (TREKOAL00022) paylara A Grubu Nama (TREKOAL00022), B Grubu Hamiline yazılı (TREKOAL00014) paylara, B Grubu Hamiline (TREKOAL00014) pay şeklinde ihraç edilmesine, bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

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