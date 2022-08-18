Koza Altın, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.

Şirketten çarşamba akşamı KAP’a yapılan açıklamada bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflendiği ve bu üretimin şirketin cirosuna yaklaşık 500 milyon TL katkı yapacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons’luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır.”