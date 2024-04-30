ARA
Bist 100
10093,97
0,11%
Bist 100
Dolar/TL
32,379
-0,392%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7139
-0,6429%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0721
-0,0051%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2405,59
-1,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Küresel altın talebi ilk çeyrekte merkez bankalarının alımlarıyla arttı

Küresel altın talebi ilk çeyrekte merkez bankalarının alımlarıyla arttı

Küresel altın talebi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1238,3 ton oldu.

30 Nisan 2024 | 14:28
Küresel altın talebi ilk çeyrekte merkez bankalarının alımlarıyla arttı

Dünya Altın Konseyinin, yılın ilk çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, merkez bankalarının ve Asya'dan özel yatırımcıların güçlü alımları ilk çeyrekte altın talebini 2016'dan beri en yüksek seviyesine çıkardı.

Küresel altın talebi, ilk çeyrekte 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 1238,3 tona ulaştı.

İlk çeyrekte mücevher talebi yüzde 2 düşüşle yaklaşık 479 tona indi.

Yılın ocak-mart döneminde yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında artış olurken, yatırım amaçlı altın alımı (tezgah üstü piyasalar hariç) da geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 3 artarak 312 tona ulaştı.

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı ilk çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 290 tona yükseldi. Bu da merkez bankalarının altın alımında şimdiye kadarki en güçlü yıl başlangıcı oldu.

Öte yandan, Türkiye'nin yatırım amaçlı altın talebi (sikke ve külçe altın) de ilk çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak yaklaşık 44 ton oldu.

Ülkenin mücevher olarak altın talebi ise ilk çeyrekte 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 11 tona ulaştı. Bu da 2015'ten beri ülkedeki mücevher talebinde en güçlü ilk çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birinci çeyrek boyunca 30 ton daha satın alarak altın rezervlerini 570 tona çıkardı.

Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliğine (LBMA) göre, altının ons fiyatı ilk çeyrekte hızlı artışın etkisiyle ortalama 2,070 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 artış görüldü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2405,59 -1,47%
  • ALTIN ONS 2310,83 -1,06%
  • BIST 100 10093,97 0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,913 0,366%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36901 0,20825%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,3 -0,0321%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,379 -0,392%
  • EURO/DOLAR 1,0721 -0,0051%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7139 -0,6429%
  • STERLIN/DOLAR 1,25451 -0,13612%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tereyağına yeni kriterler geliyor... 7 maddede yeni kurallar
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL