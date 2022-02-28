Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 1.946,05 puana geriledi. Dolar 13,8360 liradan, avro 15,4770 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,35 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.952,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,09 puan ve yüzde 1,75 değer kaybederek 1.918,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.912,23 ve en yüksek 1.957,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05 ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,61 ve teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31’i yükseldi, 67’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.900 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 115,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8360 liradan, euro 15,4770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.900 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,6 yükselişle 98,7 dolardan işlem görüyor.