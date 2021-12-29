Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 44,98 puan artarak 1.895,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,20 puan ve yüzde 0,17 kayıpla 1.847,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.828,60, en yüksek 1.901,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla 1.895,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 2,30, teknoloji endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 2,79 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,12 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,37 puan ve yüzde 2,63 yükselişle 2.086,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 19’u geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.801,0 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.801,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 5,7 kazançla 737 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,2134 lira, satışta 12,2623 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,8219 lira, satışta 11,8693 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,13’ten, bileşik getirisi de yüzde 22,35’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3490, dolar/yen paritesi de 114,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 78,9 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​