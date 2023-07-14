TRT Haber bu konuda çalışan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın çalışmalarını haberleştirdi. Bu laboratuvarda, altınların, takıların sahte olup olmadığı inceleniyor. Gemoloji Laboratavurı uzmanı Emre Günay çok gerçek gibi görünen takıların da metallerin sahte olabildiğini, başka metaller kullanılabildiğini söylüyor. Değerli taşların ise sentetikleri, taklitleri kullanılabiliyor.

Günay, yaz döneminde sahteciliğin arttığını belirterek "Bilezik olsun, çeyrekler olsun onlardan sahteler çıkabiliyor. Tek taşlar bazen hiç pırlanta çıkmıyor. Dün telefonla buraya ulaşıldı. Düğünde takılan altınların sahte olma durumu ortaya çıktı" diyor.

Günay verdiği bir örnekte de gösterilen pırlantanın laboratuvarda üretildiğini söylüyor. Laboratuvara 9 milyon liralık bir gerdanlık da gelmiş. Günay, bu fiyatta bir ürünün inceleme fiyatının birkaç yüz TL olduğunu belirterek, "Kesinlikle yapılmaya değer bir şey" diyor. İzlemek için