Şubatta en fazla mücevher ihracatı, 56 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirildi.

Türkiye’nin mücevher ihracatı şubatta 305 milyon 402 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin açıklamasına göre, şubatta toplam 305 milyon 402 bin dolar tutarında mücevher ihraç edildi.

Ürün gruplarına bakıldığında geçen ay en çok ihraç edilen; 217,2 milyon dolarla “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” oldu. Onu, 37,7 milyon dolarla “işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın”, 12,4 milyon dolarla “pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı”, 11,2 milyon dolarla “gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” takip etti.

Şubatta en fazla mücevher ihracatı, 56 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirilirken, onu 49,9 milyon dolarla ABD, 30,6 milyon dolarla Hong Kong, 19,3 milyon dolarla Kırgızistan ve 19,1 milyon dolarla Mısır izledi.