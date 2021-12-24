Takı maliyetlerini düşürmek, ya da aynı fiyata daha çok takı elde etmek isteyenler 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.
Takı maliyetlerini düşürmek, ya da aynı fiyata daha çok takı elde etmek isteyenler 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.
BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı bugün de geçerli. Borsa İstanbul AŞ, bu sabah yaptığı açıklamada BIST 50 endeksinde yer...Daha fazla oku
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li çip üreticisi Intel'in Çin'deki tedarikçilere yaptığı Sincan uyarısı için özür dilemesine ilişkin, "Amerikan şirketleri...
Yaklaşık 1.9 milyarlık bir servete sahip Japon iş insanı Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, 8 Aralık'ta Rus uzay aracı...
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi. ECB’den yapılan açıklamada,...
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), tedarik darboğazları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalga ve ekonomide yeni kısıtlamalar nedeniyle gelecek...
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